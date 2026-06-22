CHP'den istifa eden Levent Koç, AK Parti'ye geçti

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçti.

Ankara'da CHP'li Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği günler öncesinden iddia edilmişti.

İddiaları yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanlamıştı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesi tartışmaları daha da artırmıştı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, bugün (22 Haziran 2026) AK Parti'ye katıldı.

Koç'un rozetini AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.





