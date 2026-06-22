Mesrur Barzani: Rusya ile ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı vurguluyoruz

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Başbakan Mesrur Barzani, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutraşev ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından bugün (22 Haziran 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Kutraşev'i kabul ettiği belirtildi.

Rusya'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Maxim Rubin'in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Rusya Büyükelçisi, "Kürdistan Bölgesi'nin Rusya Hükümeti ve liderliği nezdinde özel bir konuma sahip olduğunu" ifade ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ilerletme arzusunu dile getirdi.

Irak ve bölgedeki genel durumun son gelişmeleri ve değişimlerinin de görüşmenin bir diğer bölümünü oluşturduğu aktarıldı.