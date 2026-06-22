Başkan Barzani ve Rusya Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreci ele aldı

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Başkan Mesud Barzani’nin, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutraşev’i kabulünde, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürecin ele alındığı bildirildi.

Barzani Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün (22 Haziran 2026 Pazartesi) Başkan Barzani’nin, Pirmam'da Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutraşev'i kabul ettiği belirtildi.

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin'in de hazır bulunduğu görüşmede, siyasi durum ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Elbrus Kutraşev, Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğinin bölgede son dönemde yaşanan savaş ve gerilimler karşısındaki tutumunu ve itidalini takdir etti.

Suriye'deki durum, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile yeni Irak Hükümeti arasındaki ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç üzerinde durulan görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.