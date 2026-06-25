Malatya'da deprem!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin bilgiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi hesabından paylaşıldı.
AFAD paylaşımda, sarsıntının Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Paylaşıma göre 16:22'de meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 25, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-06-25
Saat:16:22:37 TSİ
Enlem:38.28333 N
Boylam:38.59056 E
Derinlik:9.13 km
Detay:https://t.co/TbUWPns40O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi