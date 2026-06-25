Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı.

Partilerinden istifa eden biri il, ikisi ilçe belediye başkanı bugün (25 Haziran 2026) Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılmaya karar verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Belediye başkanlarına rozetlerini, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Erdoğan, gelişmeye ilişkin ilk mesajında, “Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basıyoruz. 'AK Parti'ye hoş geldiniz' diyorum.” ifadesini kullandı.

AK Parti’ye geçen issimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu.

Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in kendisini arayarak küfür ve tehdit ettiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunmuştu.

Özel ise, Özarslan’ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalardan ötürü parti değiştirme yoluna gittiğini ve uzun süre telefonlarına cevap vermediğini iddia etmişti.

AK Parti yönetiminin Özarslan’ın partiye katılımını değerlendirdiği ancak geçiş için bir süre bekletme kararı aldığı konuşulmuştu.