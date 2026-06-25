Hollanda, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik uçuş yasağını kaldırıyor

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Bölgedeki durumun normale dönmesi ve hava sahasının yeniden istikrara kavuşmasıyla birlikte, Hollanda havalimanlarından Irak ve Kürdistan Bölgesi havalimanlarına yönelik uçak seferlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

Hollanda’nın Irak Büyükelçiliği, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki uçuşlara ilişkin seyahat yönergelerinin güncellendiğini belirterek, müjdeli bir haber paylaştı.

Seyahat uyarı kodu "Kırmızı"dan "Turuncu"ya düşürüldü

Açıklamada, Irak'ın büyük bir bölümü ile Kürdistan Bölgesi için geçerli olan seyahat uyarı kodunun "Kırmızı"dan "Turuncu"ya çevrildiği aktarıldı.

Bu değişikliğin, bölgedeki durumun İran ile yaşanan savaş ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık öncesi döneme geri döndüğünün bir göstergesi olduğu, bu doğrultuda bundan böyle kritik öneme sahip ticari ve gerekli uçuşların yeniden başlayacağı ifade edildi.

Hollanda Kraliyet Havayolları, bölgedeki savaş durumu ve istikrarsızlık nedeniyle son olarak bu yılın 21 Nisan tarihinde Orta Doğu'ya yönelik tüm uçuşlarını 28 Haziran'a kadar iptal etmişti.

Havayolu şirketi, bölgedeki belirsizlik ve güvensizlik ortamından dolayı, yeni bir güvenlik güvencesi ve güncel talimatlar gelene kadar Hollanda havalimanlarından bölgeye yapılacak tüm seferlerin askıya alındığını duyurmuştu.