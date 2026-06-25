Dünya markalarının yeni adresi Erbil: Şef Burak kapılarını açıyor

3 saat önce

Başkent Erbil, dünya markalarının yeni üssü olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda, yeme-içme sektöründe dünyanın en ünlü markalarından biri olan Şef Burak’ın restoranı, yakında resmi bir törenle "Erbil Avenue" projesinde kapılarını açacak.

Uluslararası tanınmış markaların ve isimlerin başkent Erbil’e yönelik ilgisi kesintisiz devam ediyor. Bu adımların son halkası olarak, Şef Burak restoranı Erbil’deki faaliyetlerine başlamak için yürütülen hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Dünya genelinde 10 farklı ülkede 11 restoranı bulunan ve sosyal medyada 100 milyondan fazla takipçiye sahip olan Şef Burak, çalışmalarının yeni adresi olarak Kürdistan Bölgesi'nin başkentini seçti.

Açılış öncesi son testler yapılıyor

Şu sıralar restoranın içerisinde çalışmalar büyük bir hızla yürütülürken, sunulacak yemeklerin kalitesine yönelik son testler gerçekleştiriliyor. Şef Burak'ın 16 yıldır yakın çalışma arkadaşı olan ve dünya genelindeki birçok şubesinin açılışını yöneten Şef Muhammed, Erbil'deki hazırlıkları yakından denetliyor.

Şef Muhammed, büyük bir kitlenin merakla beklediği resmi açılış gününde hizmetlerin en üst düzeyde sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

"Erbil Avenue" projesinin uluslararası stratejisi

Bu yatırım sadece bir restoran açılışından ibaret olmayıp, uluslararası markaları bölgeye çekmeyi amaçlayan "Erbil Avenue" projesinin stratejik bir parçası olarak öne çıkıyor.

Erbil Avenue Sözcüsü Ali Kamaran, büyük markaların Erbil'e getirilmesinin turistlerin ilgisini çekeceğini ve bölgedeki ekonomi sektörünü canlandıracağını vurguladı.

Yatırım ortamına güven ve istihdam kapısı

Şef Burak’ın Erbil’de şube açması, başkentin turizm ve yatırım merkezi konumunu daha da güçlendiriyor. Uzmanlar, bu tür küresel markaların varlığının Kürdistan'daki yatırım ortamına olan güveni artıracağı görüşünde. Ayrıca bu adımın, yeni istihdam olanakları yaratılması ve Erbil’in bölgede ana bir turizm cazibe merkezine dönüştürülmesi açısından büyük bir önem taşıdığı ifade ediliyor.