Aşwaq Caf: Kürdistan Bölgesi'ni zayıflatmak 2003 sonrası Irak siyasi sistemini feshetmektir

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite üyesi Aşwaq Caf, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün bir tesadüf veya uzlaşı sonucu ortaya çıkmadığını, aksine şehitlerin kanı ve amansız bir mücadelenin ürünü olduğunu belirterek, bu statüyü zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin, Irak'ta 2003 yılından sonra kurulan tüm siyasi sistemin feshedilmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

KDP Merkez Komite üyesi ve Irak Temsilciler Meclisi üyesi Caf yayınladığı mesajda, Kürdistan Bölgesi'nin altın bir tepside ve bedelsiz bir şekilde sunulmadığını; bu statünün mücadelenin, şehitlerin temiz kanının, siyasi tutsakların çektiği acıların ve Baas rejiminin zulmünden kaçan göçmenlerin gözyaşlarının bir meyvesi olduğunu belirtti.

Caf, fedakarlıklarla dolu bu tarihin, Peşmerge ve Kürdistan halkının meşru haklarına ulaşması için itici bir güç oluşturduğuna dikkat çekti.

Aşwaq Caf, bu tarihi ve sahadaki gerçeğin Irak Anayasasının 117. maddesine de yansıdığını ifade ederek, bu maddenin federal bir Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsünü resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Mesajının devamında 2014 yılından sonra alınan önlem ve kararları eleştiren Caf, "Bu kararlar, 2003'ten sonra siyasi pozisyonun sadece görünüşte değiştiğini, ancak devletin yönetim biçiminde gerçek bir değişimin gerçekleşmediğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Şu anda merkeziyetçi bir tarzda hareket etme ve federal yetkileri marjinalleştirmek için demir yumruk kullanma yönünde net bir eğilim olduğunu savunan Aşwaq Caf, bu durumu yeni siyasi sisteme ve anayasaya karşı "gerçek bir darbe" olarak nitelendirdi.

Kürdistan Bölgesi ile 2003 sonrası kurulan siyasi sistemin meşruiyetini anayasadan aldığını yineleyen Caf, şu uyarıda bulundu:

"Eğer Kürdistan Bölgesi’ni feshetmeye veya zayıflatmaya yönelik herhangi bir eğilim ya da niyet varsa, bu doğrudan 2003 sonrası Irak'ın tüm siyasi sistemini feshetme kararı alındığı anlamına gelir. Çünkü her ikisi de aynı ortak yasal ve anayasal kaynaktan köken almaktadır."