Kıtalararası sarsıntı: Farklı bölgelerde peş peşe 4 büyük deprem

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Dünya genelinde peş peşe yaşanan şiddetli sismik hareketlilik, üç farklı kıtada son 24 saatte en büyüğü 7,5 olmak üzere büyük sarsıntılara yol açtı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Venezuela ve Japonya ardı ardına meydana gelen güçlü depremlerle sarsıldı.

Farklı ülkelerden gelen son deprem raporları ve sarsıntıların yarattığı bilanço şu şekilde:

Venezuela’da 39 Saniye Arayla İkiz Felaket: 32 Can Kaybı

Küresel sismik hareketliliğin en ağır faturası Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ödendi. Yaracuy eyaletinde sadece 39 saniye arayla iki büyük sarsıntı yaşandı. Bölgedeki ilk deprem Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu sarsıntıdan yalnızca saniyeler sonra aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde ve 21,9 kilometre derinlikte ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yapılan resmi açıklamaya göre üst üste yaşanan bu yıkıcı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre 32 kişi yaşamını yitirdi, 700'den fazla kişi ise yaralandı.

Japonya’da Pasifik Açıklarında Güçlü Sarsıntı

Deprem kuşağının en aktif bölgelerinden biri olan Japonya, kuzeydoğu kıyılarından gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem haberiyle sallandı. Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında yaşanan sarsıntının, yerin 51,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin ardından Pasifik kıyısında herhangi bir tsunami uyarısı yapılmazken, yerel medyada yer alan haberlere göre sarsıntı esnasında yaşanan panik ve kazalar nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de California Merkezli Sarsıntı

Kuzey Amerika kıtasındaki hareketliliğin adresi ise ABD'nin California eyaleti oldu. USGS, California'ya bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yere oldukça yakın bir noktada, 8,8 kilometre derinlikte yaşanan deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.