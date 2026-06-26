Kerbela’da Aşura matemi: Ağıtlar siyasi mesajlara ve yolsuzluk karşıtı çığlığa dönüştü

5 saat önce

Milyonlarca Şii Müslüman, Kerbela şehrinde Aşura Günü'nü anıyor. Bu yılki törenler sadece dini bir boyutla sınırlı kalmayıp, okunan şiirler ve yakılan ağıtlar siyasi sloganlar, reform talepleri ve yolsuzluğun kökünün kazınması çağrılarıyla iç içe geçti.

Kerbela'daki kutsal türbelerin çevresindeki sokaklar, sine vuran ve ağıt yakan matemzedelerin sesleriyle yankılanıyor. Siyahlar giyen erkekler, siyah sancakların gölgesinde Muharrem ayının onuncu gününü ihya ediyor. Ancak bu yıl "Radud" adı verilen ağıtçıların okuduğu şiirler, yalnızca MS 7. yüzyılda yaşanan olayları konu almadı.

Geleneksel yas ve ağıtların tam merkezinde, okunan mısralar halkın günümüzdeki acılarına da değindi. Bu kapsamda, mali ve idari yolsuzlukların ağırlığı, birbirini takip eden hükümetlerin temel hizmetleri sunmadaki başarısızlığı ve petrol zengini bir ülkede yoksulluğun yaygınlaşması karşısında vatandaşların yaşadığı hayal kırıklığı dile getirildi.

Tören organizatörlerinden biri Kurdistan24 muhabirine yaptığı açıklamada, mesajlardaki bu değişimin bilinçli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şiirlerimiz ve matem törenlerimiz sadece dini yönü kapsamaz, aynı zamanda hayatın gerçeklerini yansıtan siyasi ve sosyal bir mesaj da taşır. Halk şiirlerimizi bekliyor, çünkü onlar aracılığıyla sokağın ve insanların acılarını yetkililere ulaştırıyoruz."

Bununla birlikte, Kerbela'daki törene katılanlardan biri açıkça şöyle konuştu:

"Biz hükümetlerde reformun gerçek etkilerini görmek istiyoruz. Yolsuzluk açıkça ortada, birçok yetkilinin çift vatandaşlığı var ve başka çıkarlar için çalışıyorlar, oysa sıradan bir vatandaş en temel yaşam ihtiyaçlarından bile mahrum. Irak petrol zengini bir ülke, halkı bu şekilde acı çekmemeli."

Töreni organize edenler, bu taleplerin geleneklerle çelişmediğini, aksine İmam Hüseyin’in zulmü reddetme ve reform talep etme çizgisinin bir devamı olduğunu belirtiyor.

Aşura Günü, MS 680 yılında İslam Peygamberi'nin (S.A.V.) torunu İmam Hüseyin bin Ali ile beraberindeki yakınları ve ashabının, Yezid bin Muaviye'ye biat etmeyi reddetmeleri üzerine Kerbela'da şehit edildikleri olayları simgeliyor. Şii Müslümanlar için bu olay, hakları savunmanın ve zalimlere karşı durmanın bir sembolü olarak kalmaya devam ediyor.

Verilere göre her yıl Irak içinden ve dışından milyonlarca kişi İmam Hüseyin'in şehadetini anmak için Kerbela'ya akın ediyor. Bu durum, şehri bölgedeki en büyük insani toplanma merkezi haline getiriyor.