Trump yönetiminden Irak’a 3 maddelik yol haritası

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Donald Trump yönetiminin, Bağdat'ın tamamen Batı'ya yönelmesi, ABD ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendirmesi şartıyla, Irak'ın İran'a yönelik mevcut tutumunu görmezden gelmeye hazır olduğu iddia edildi.

Amerikan "Orta Doğu Enstitüsü" tarafından yayınlanan rapora göre Washington, Irak'ın yönetim şeklinde büyük bir değişim bekliyor. Önümüzdeki ayın ortasında Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Washington'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Amerikalılar Zeydi'ye "iş bitirici ve pozitif bir adam" gözüyle bakıyor ancak yeni Irak Başbakanı hakkındaki beklentilerin olumsuz olmaması gerektiği, zira geçmişteki başbakanlarla yaşanan deneyimlerin hayal kırıklığı yarattığı konusunda da uyarıda bulunuyorlar.

Trump yönetimi, Özel Temsilci "Tom Barrack" aracılığıyla Zeydi için üç ana eksenden oluşan bir yol haritası belirlemiş durumda.

1. Haşdi Şabi'nin feshedilmesi ve diğer grupların silahsızlandırılması: Bu adım, Parlamento kararı ve siyasi cesaret gerektiriyor.

2. Yatırım güvenliği: Washington, Basra ve Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol ile yatırım şirketleri için güvenli bir ortam sağlanmasını ve bu şirketlerin milislerin saldırılarından korunmasını istiyor.

3. Siyasi ve ekonomik yönelim: Irak’ın siyasi ve ekonomik yönünün Körfez ülkelerine ve Batı’ya doğru çevrilmesi; ki bu durum, Washington’ın Suriye’de de görmek istediği değişimin bir benzeridir.

Rapor, Zeydi'nin zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor. Zeydi, bir yandan içişleri ve savunma bakanlarının atanmasında ABD'nin kırmızı çizgilerini gözetmek zorundayken, diğer yandan Koordinasyon Çerçevesi taraflarını memnun etmek için bazı tavizler vermeye mecbur kalıyor.

En büyük engel ise İran'ın, Irak'taki bakanlıklar ve ekonomik sektöre yıllardır kök salmış olan derin müdahalesidir.

Enstitü, Washington’a “silah bırakarak meşru siyasi partilere dönüşen gruplara yönelik yaptırımların kaldırılması, buna karşın devlet otoritesine tabi olmayı reddeden yapıların ise tamamen marjinalleştirilmesi” şeklinde taktiksel bir esneklik de öneriyor.

Raporun sonuç bölümünde, Trump yönetiminin artık Bağdat'ın geçmişte Washington ile Tahran arasında yürüttüğü "denge politikasına" tolerans göstermeyeceğinin altı çizilirken, Trump doktrini açısından bu gri alanın kapandığı ve Irak'ın Batı ittifakı lehine net bir tercih yapması gerektiği ifade ediliyor.