Naim Kasım: Washington-Tahran anlaşması ABD ve İsrail'in stratejik yenilgisidir

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in hiçbir şart gözetmeksizin tüm Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, ilişkileri normalleştirmeye yönelik her türlü girişimi reddetti.

Naim Kasım, Aşura günü vesilesiyle gerçekleştirdiği televizyon konuşmasında, İsrail ve ABD'nin, Hizbullah'ı ortadan kaldırmak amacıyla büyük bir savaş başlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu saldırganlığı engellemeyi başardık ve büyük bir zafer elde ettik. İsrail-ABD projesini boşa çıkararak yeni bir aşamaya geçtik." dedi.

Naim Kasım, geçen hafta ABD ile bir anlaşmaya vardığı için İran'ı överek, bu durumu "ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanı" olarak nitelendirdi.

Bu açıklamalar İran, İsrail ve ABD arasında doğrudan askeri çatışmalara sahne olan ve bölgede gerilimin zirveye çıktığı bir haftanın ardından geldi. Geçtiğimiz hafta Washington ve Tahran, gerilimi azaltmayı ve İran'ın nükleer programı üzerine müzakerelerde bulunmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Sınırlardaki duruma ilişkin olarak Naim Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarının her bir karışından koşulsuz olarak çekilmekten başka seçeneği olmadığını işaret etti.

Hizbullah'ın, İsrail ile hiçbir şekilde normalleşmeyi veya düşmanlık statüsünün feshini kabul etmeyeceğini ilan eden Kasım, "İsrail, yenilgi ve zilletle gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Naim Kasım'ın bu konuşması Lübnanlı ve İsrailli yetkililerin, bir ay süren şiddetli çatışmaların ardından sınır güvenliğini ve ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere Washington'da doğrudan müzakereler yürüttüğü bir dönemde yapıldı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki son çatışma dalgası, mart ayının başında patlak vermişti. Hizbullah, İran Yüksek lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü ortak ABD-İsrail saldırısına yanıt olarak İsrail'in kuzeyine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.

O tarihten bu yana İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonu başlatmış ve şu ana kadar yüzlerce millik bir alanı "güvenli kuşak" adı altında kontrolünde tutarak saldırılarını Beyrut'a kadar genişletmişti.