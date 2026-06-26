Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Demirtaş'ın selamıyla başladım

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Diyarbakır'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Özel, burada yaptığı açıklamada,''Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık.'' dedi.

Özgür Özel, bugün (26 Haziran 2026) çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Özel, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Özel, partililer tarafından hazırlanan “Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı.” yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Özel, Diyarbakır’daki temasları kapsamında önce Ulu Camii’nde Cuma namazını kıldı, ardından Suriçi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önüne açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün burada sevgili Türkan Elçi ile birlikte 10. yıl anması yapıldı, 11. yılın içindeyiz. Dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği noktadayız. Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. O, bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi, hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak." ifadelerini kullandı.

Özel, "Güne bugün burada olacağımızı bilen ve dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın üstündedir. Kendisine selam olsun." dedi.

"Butlan kararı çıktığından beri, yani biz 12'nci kattan çıktıktan sonra 12 şehir gezdik. Şimdi de Diyarbakır'dayız" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır, iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir. Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır."