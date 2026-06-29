Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 1450'ye ulaştı

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Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 7,2 ve 7,5'lik iki depremin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiği ülkede ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.​​​​​​

Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bugün itibarıyla 12 bin 721 kişinin deprem nedeniyle yerinden edildiğini kaydeden Rodriguez, 774 binanın da deprem nedeniyle çöktüğünü açıkladı.

Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi.

Venezuela'da on binlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

USGS ayrıca dün ülkede 4,8 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını, merkez üssünün Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu bildirmişti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e çıkarken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.