Öcalan’dan Kadir İnanır için taziye mesajı

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PKK lideri Abdullah Öcalan, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için gönderdiği taziye mesajında, ''O halk için gerçek bir sanatçıydı.'' dedi.

Abdullah Öcalan, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için taziye mesajı gönderdi.

Mesajında ''Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum.'' diyen Öcalan, Kadir İnanır için şu sözleri söyledi:

''Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya’nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur. Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım.''

Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanır, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.