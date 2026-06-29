Türkiye'den geçen yıl en fazla Iraklılar ayrıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular arasında Irak vatandaşları ilk sırada yer alırken, ülkeye gelen göçmen sayısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 25,2’lik bir artış kaydedildi.

TÜİK, 2025 yılına ait uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Verilere göre 2025 yılında Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular arasında Irak vatandaşları ilk sırada yer alırken, ülkeye gelen göçmen sayısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 25,2’lik bir artış kaydedildi.

2025 yılında Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 393 bin 829 kişi olarak kayıtlara geçti. Ülkeye gelen bu nüfusun 301 bin 877’sini yabancı uyruklular oluştururken, 91 bin 952’sini ise yurt dışından dönen Türk vatandaşları oluşturdu.

Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalarak 403 bin 216 oldu. Bu nüfusun 248 bin 97’sini Türkiye’den ayrılan yabancılar, 155 bin 119’unu ise yurt dışına giden Türk vatandaşları oluşturdu.

Verilere göre Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular arasında yüzde 15,7’lik oranla Irak vatandaşları ilk sırada yer aldı. Türkiye’den en çok ayrılan yabancıların uyruklarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Irak: Yüzde 15,7

Afganistan: Yüzde 11,2

Rusya: Yüzde 7,6

İran: Yüzde 6,3

Türkmenistan: Yüzde 5,7

Türkiye’ye gelen yabancı göçmenler listesinde ise Türkmenistan vatandaşları ilk sırada yer aldı. 2025 yılında Türkiye’ye göç eden yabancıların uyruklarına göre dağılımı ise şöyle:

Türkmenistan: yüzde 23,4

Azerbaycan: Yüzde 8,3

Özbekistan: Yüzde 6,9

Mısır: Yüzde 6,1

Afganistan: Yüzde 5,8