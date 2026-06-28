Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

2 saat önce

Van Barosu ile özel vekaletname ile yetkilendirilen avukatlar Rojin Kabaiş dosyasından çekilme kararı aldığını açıkladı.

Van Barosu tarafından bugün (28 Haziran 2026) yapılan yazılı açıklamada, Rojin Kabaş’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın olayın ilk gününden itibaren büyük bir titizlikle takip edildiği belirtilerek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve etkin bir soruşturma yürütülmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, dosyada müşteki sıfatıyla yer alan Rojin Kabaş’ın babası Nizamettin Kabaş’ın yürüttüğü adalet mücadelesi sırasında yaşadığı zorluklar ve şüpheli ölümün yarattığı ağır psikolojik yük nedeniyle, dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin güçleştiği değerlendirildiği kaydedildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda, sürecin hak kaybına yol açmadan daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Van Barosu dava takip ekibi ile özel vekâletname ile yetkilendirilen avukatların dosyadan çekilme kararı aldığı bildirildi.

Van Barosu, alınan kararın olayın aydınlatılması konusundaki hassasiyetlerinden ya da adalet arayışından geri adım atıldığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, Rojin Kabaş’ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi yönündeki kararlılıklarını kamuoyu nezdinde takip etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulunmuştu.