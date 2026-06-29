Putin'den piyasaları sarsacak açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dizel ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini belirterek, "Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar, ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. Elbette tarım sektörü çalışanları ve çiftçiler de zorluklarla karşı karşıya." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt krizi yaşandığını kamuoyu önünde net ifadelerle kabul etti.

Rus lider, ülkesinin yakıt rezervlerini kullanmaya başladığını açıkladı. Devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan toplantıdaki açıklamasında Putin, "Hem araç sürücüleri hem de işletmeler açısından sorunların devam ettiğini çok iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar, ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. Elbette tarım sektörü çalışanları ve çiftçiler de zorluklarla karşı karşıya. İç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirilmişti. Dizel yakıt ihracatına da tamamen yasak getirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendiriliyo.r" dedi.

Putin, bir çalışma grubunun ülke genelinde yeterli miktarda yakıt sağlanması için çalıştığını söyledi.

Putin, tarım sektörünün yeterli yakıt stokuna sahip olmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu.

Rus lider, ülkenin yakıt rezervlerini kullanmaya başladığını fakat rezervlerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine yakın seviyede olduğunu da ifade etti.

Ukrayna’nın Rusya’daki sanayi tesislerine orta ve uzun menzilli saldırılarla petrol sektörünü hedef almasına da değinen Putin, "Sivil hedeflere ve altyapımıza yönelik terör saldırılarının etkisini en aza indirmemiz gerekiyor" dedi.

Uluslararası kaynaklara göre, Rusya’da Moskova ve diğer bölgelere yayılan akaryakıt krizi, ilk olarak Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda başlamıştı.

Ukrayna’nın Kırım’daki köprü, demiryolu ve petrol terminallerine yönelik sistematik saldırıları, akaryakıt dağıtımını önemli ölçüde etkilemişti.

Çeşitli haberlerde Kırım’da Sivastopol ve diğer şehirlerde akaryakıt istasyonlarının boş olduğu, tasarruf amacıyla sokak aydınlatmasına son verildiği ve halkın yakıt için saatlerce kuyrukta beklediği iddia edilmişti.

Rusya’nın dördüncü büyük rafinerisi ve ikinci büyük benzin üreticisi olan Lukoil’e ait Norsi Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.