Uzman çavuşluğu bırakıp mobil berber oldu

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Malatya’da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt, 8 yıl boyunca sürdürdüğü uzman çavuşluk görevinden istifa ederek, yeniden döndüğü berberlik mesleğini farklı bir girişimle sokaklara taşıdı.

Çocukluk yıllarında çıraklık yaptığı berberlik mesleğine geri dönen Bozkurt, bir minibüsü mobil kuaför salonuna dönüştürerek hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye başladı.

"Zamanı olmayanların berberiyim." diyen Bozkurt’un en büyük müşterileri ise şantiyeler ve esnaflar.

Yaklaşık 5 aydır yollarda olduğunu belirten Bozkurt, "İnsanlar konum atıyor, ben gidip kapılarının önünde tıraşlarını yapıyorum. Fiyatlarımız sabit; saç tıraşı 300 TL, saç-sakal 500 TL. Hem işimi severek yapıyorum hem de vatandaşın zaman sorununa çözüm üretiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan bir mesajla berberi ayağına çağıran Malatyalılar söz konusu girişimden oldukça memnun. Mustafa Balık, "Konum attım, kapıma kadar geldi. Malatya için harika bir kolaylık." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.