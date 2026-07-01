Sahte altın operasyonunda 67 gözaltı

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Maraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

Maraş'ta son yıllarda artan sahte altın vakalarına ilişkin yapılan incelemelerde Darphane'de basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın ile ata lira gibi ziynet eşyalarının merdiven altı atölyelerde düşük ayar ve eksik gramajla üretildiği belirlendi.

Bunun üzerine Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik çalışmalar sonucu Maraş, Mersin, Antep, Urfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas'ta faaliyet gösteren kuyumcu, atölyeci, pazarlamacı ve kalıpçıların da aralarında bulunduğu 71 şüpheli tespit edildi.

30 Haziran'da 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 108 mühür, 79 ata lira, 813 tam altın, 792 yarım altın, 2 bin 634 çeyrek altın, 3 bin 666 gram altın, çeşitli gramse ve Reşat altınlar, 151 figürlü altın, yaklaşık 1 kilogram 590 gram altın takı ile 105,84 gram levha altın ele geçirildi.

Ayrıca 9 ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 3 bin 338 fişek ve kartuş, 3 kesici alet ile 26 adet sentetik hap da ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirtildi.