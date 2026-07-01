Venezuela'da deprem: 6'ncı günde gelen mucize

2 saat önce

Venezuela’yı vuran iki yıkıcı depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarında 6’ncı güne girilirken mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Ürdünlü ekipler, 2 yaşındaki bir çocuğu depremin 144’üncü saatinde enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Küçük çocuk, yürütülen çalışmalarda altıncı günün tek sağ kalanı oldu.

Venezuela Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, La Guaira eyaletine bağlı Los Corales Garden 1 binasının enkazında yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Rodriguez, Ürdünlü arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu Klieber Moran isimli çocuğun depremden 6 gün sonra sağ çıkarıldığını belirtti.

Konuya ilişkin televizyondan halka seslenen Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise kurtarılan çocuğun 2 yaşında olduğunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Enkaz altında hala hayatta olan insanları bulma umuduna sarılmaya devam etmeliyiz. Bu sabah erken saatlerde 2 yaşında bir erkek çocuğumuz kurtarıldı ve şu anda başkent Caracas’taki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı."

Geçen hafta çarşamba günü bir dakikadan kısa arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkede binlerce kişinin enkaz altında kalmasına yol açmıştı.

Öte yandan, depremin ardından uluslararası yardım kuruluşları da bölgeye yönelik lojistik desteklerini artırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan 47 tonluk insani yardım malzemesinin salı günü Venezuela’ya ulaştığını açıkladı.

Dujarric, gönderilen ekipmanların öncelikli olarak depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine ulaştırılacağını belirtirken, yardım sevkiyatının içeriğinde acil tıbbi müdahale kitleri, güvenli doğum ve yenidoğan bakım üniteleri ile olası salgın hastalıkların önlenmesine yönelik tıbbi malzemelerin yer aldığı bildirildi.