Bağdat’ta Yeşil Bölge üzerinde İHA alarmı!

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge semalarında görülen kimliği belirlenemeyen bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından Sadr Şehri yakınlarında bir konutun üzerine düştü. Olayın, Irak Hükümetinin yolsuzlukla mücadele kapsamında başlattığı geniş çaplı gözaltı operasyonları ve artırılan güvenlik önlemleriyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Yerel askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre gece geç saatlerde ve bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba) sabaha karşı Bağdat’ın merkezindeki Yeşil Bölge çevresinde yoğun silah sesleri duyuldu.

Irak güvenlik kaynakları, söz konusu hareketliliğin Yeşil Bölge’yi hedef alma riski bulunan bir İHA’ya yönelik gerçekleştirilen savunma atışlarından kaynaklandığını doğruladı.

Basına bilgi veren üst düzey bir güvenlik yetkilisi, korunaklı hava sahasını ihlal eden İHA’nın çıkış noktası ve amacının henüz netleştirilemediğini, ancak angajman kuralları gereği rotasını değiştirmeye zorlanması veya imha edilmesi amacıyla yoğun ateş altına alındığını kaydetti.

Yerel basın, hedef alınan İHA'nın kontrolden çıkarak Sadr Şehri’ndeki bir yerleşim birimine isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

Bu hava ihlali gelişmesi, Irak Hükümetinin yolsuzluğa karıştığı tespit edilen üst düzey yetkililere yönelik yürüttüğü büyük tasfiye ve gözaltı dalgasının ardından, başkent genelinde güvenlik koordinasyonunun en üst seviyeye çıkarıldığı bir dönemde meydana geldi.

Irak Hükümet binaları, Parlamento kompleksi ve çok sayıda yabancı misyon temsilciliğine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge, jeostratejik önemi nedeniyle kritik dönemlerde sık sık İHA ve füze saldırılarının hedefi oluyor.

Haziran 2026'nın son günlerinde düğmesine basılan kapsamlı yolsuzluk operasyonu neticesinde, aralarında aktif milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da yer aldığı 67 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şüphelilerin yurt dışına veya güvenli bölgelere kaçmasını engellemek amacıyla, emniyet ve istihbarat birimleri Bağdat’ın ana arterlerinde ve Yeşil Bölge girişlerinde konuşlandırıldı.

Başkentte uygulanan bu sıkı güvenlik rejimi sebebiyle, hava sahasındaki veya sahadaki en küçük şüpheli hareketliliğe askeri unsurlar tarafından anında ve sert şekilde karşılık gösteriliyor.