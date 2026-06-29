Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü, 2 gözaltı

5 saat önce

Almanya’da meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyet güçleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Lüneburg Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, Stade kentinde silahlı bir eylemin gerçekleştirildiği teyit edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, olay yerinde kontrolün sağlandığı ve kamu güvenliği açısından an itibarıyla herhangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı vurgulandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri, saldırıyla ilişkili olduğu şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların kimlikleri ve saldırıdaki rolleri hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin adli soruşturması devam ederken, emniyet yetkilileri hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililerin, gün içinde saldırının arka planına ve olası nedenlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.