Turizm Kurulu: Turistik tesis isimlerinin Kürtçeleştirilmesinde önemli yol katettik

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Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, turizm sektöründeki yerli istihdam oranının yüzde 80’e ulaştığını belirterek, işletmelerde Kürtçe dilinin kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, bugün (30 Haziran 2026 Salı), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, turizm sektöründe yerlileştirme ve ana dil kullanımı konusundaki son gelişmeleri paylaştı.

Abdulmecid, 172 sayılı kararın uygulanması için kurulan komitenin çalışmalarına değinerek, bu kararın tüm sektörleri kapsadığını ifade etti.

Sektördeki iş gücü dağılımına değinen Sözcü Abdulmecid, "Turizm sektöründe yerli iş gücü oranının en az yüzde 75 olması kararlaştırılmıştı. Ancak güncel verilerimize göre şu an turizm sektöründe çalışanların yüzde 80’inden fazlasını Kürdistan Bölgesi vatandaşları oluşturuyor. 2022 yılından bu yana titizlikle uyguladığımız bu politika, meyvelerini vermeye devam ediyor." dedi.

Turistik tesislerde Kürtçe dilinin kullanımı konusundaki kararlılıklarını yineleyen Abdulmecid, bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İşletmelerde Kürtçe dilinin kullanılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Abdulmecid, "Kürtçe bizim için kırmızı çizgidir. Tüm turistik tesislerin tabelalarında, ticari isimlerinde ve hizmet faturalarında Kürtçe kullanması zorunludur. Bu konuda önemli yol katettik. Ekiplerimiz saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor; Kürtçeye yer vermeyen işletmelerin ticari faaliyetlerine izin verilmeyecektir." sözlerini kullandı.

Sözcü Abdulmecid, ayrıca yabancı personelin hızlı bir şekilde Kürtçe öğrenmesi için mekanizmalar geliştirildiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 21 Şubat 2023 tarihinde aldığı kararla tüm kamuya açık alanlarda ve iş yerlerinde tabela ve ilanların Kürtçe olmasını zorunlu kılmıştı. İşletme sahiplerine karara uyum sağlamaları için 40 günlük bir süre tanınmış, bu sürecin ardından denetimler sıkılaştırılmıştı.