Başbakan Barzani’den ABD’nin 250. Bağımsızlık Günü mesajı

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ile Washington arasında terörle mücadele konusundaki tarihi iş birliğine vurgu yaparak, bu stratejik ortaklığın gelecek nesiller için daha da pekişmesini temenni etti.

Başbakan Barzani, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı.

Erbil ile Washington arasında terörle mücadele konusundaki tarihi iş birliğine vurgu yapan Mesrur Barzani, bu stratejik bağların gelecek nesiller için daha da güçlenmesini temenni ettiğini belirtti.

ABD'nin bağımsızlık ilanı ve kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutlayan Başbakan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının üzerinden 250 yıl geçmesi ve bu tarihi yıl dönümü vesilesiyle Amerikan halkını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kürdistan Bölgesi Başbakanı ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik ortaklığımıza ve dostluğumuza büyük önem veriyoruz." dedi.

Mesrur Barzani mesajının sonunda, "Terörün yenilgiye uğratılmasında sergilediğimiz ortak çabalarla gurur duyuyor; ortaklığımızın gelecek nesiller için daha da pekişmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.