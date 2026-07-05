Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı sıfır seviyesine geriledi

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçtiğimiz hafta boyunca Irak’tan herhangi bir ham petrol ithalatı gerçekleştirilmediğini duyurdu.

EIA tarafından, bugün (5 Temmuz 2026 Pazar) yayımlanan verilere göre Irak'ın ABD'ye yönelik ham petrol sevkiyatı son bir haftalık periyotta sıfır seviyesine geriledi.

Veriler, Irak’ın ABD pazarına yönelik petrol ihracatının son haftalarda dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Mayıs ayı sonunda günlük 43 bin varil olan ihracat miktarı, Haziran ayının ilk haftasında günlük 107 bin varile yükselmişti.

İhracat rakamlarındaki istikrarsızlık haziran ayında da devam etti. Haziran'ın ikinci haftasında sıfıra inen ihracat seviyesi, üçüncü haftada günlük 71 bin varile çıksa da geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden sıfıra düştü.

Uluslararası düzeyde ABD’ye en çok petrol ihraç eden ülkeler arasında Kanada, günlük 3 milyon 474 bin varil ile ilk sıradaki yerini korudu. Diğer ülkelerin günlük ihracat rakamları ise şöyle:

Venezuela: 611 bin varil

Brezilya: 248 bin varil

Ekvador: 220 bin varil

Meksika: 172 bin varil

Kolombiya: 136 bin varil

Suudi Arabistan: 56 bin varil

Libya: 32 bin varil

Veriler ayrıca, tıpkı Irak gibi Nijerya’nın da geçtiğimiz hafta ihracat rakamının sıfır olarak kaydedildiğini gösterdi.