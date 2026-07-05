Haci Omeran’da kiraz mesaisi başladı

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Kürdistan Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Haci Omeran’da kiraz hasadı başladı. Bu yıl hava şartlarının elverişli olması sayesinde rekoltenin geçmiş yıllara oranla daha yüksek olduğu belirtilirken; üretimin kısıtlı olması nedeniyle ürünün piyasa talebini karşılamakta yetersiz kaldığı bildirildi.

Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlı Haci Omeran bölgesinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte çiftçiler, kirazın rekoltesi için mesaiye başladı. Bölge çiftçilerinden Eryad Boli, geçen yıl ani don olayları nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü hatırlatarak, "Bu yıl hava şartları çok uygundu, verim oldukça iyi. Bu durum bölge halkının kiraz yetiştiriciliğine olan ilgisini de artırdı." ifadelerini kullandı.

Haci Omeran’ın dağlık yapısı, kiraz yetiştiriciliği için ideal bir ekosistem sunuyor. Bahçecilik danışmanı Tahsin Akoyi, Kürdistan’ın kumlu ve geçirgen toprak yapısının, kiraz ağaçları için çok elverişli olduğunu vurguladı.

Bölgenin uygun iklimine rağmen arazilerin yetersiz kalması dikkat çekiyor. Soran Tarım Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde yalnızca 10 dönümlük bir arazide kiraz üretimi yapılıyor. Bu durum, yerel kirazın pazardaki yoğun talebi karşılamasına engel oluyor.

Kirazın kilogram fiyatı, kalitesine göre 4 bin ile 10 bin dinar arasında alıcı buluyor. Hasat sezonunun kısa olması ve yerel üretimin sınırlı kalması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiği gözlemleniyor. Piyasadaki bu arz açığı ise büyük oranda ithalat yoluyla kapatılıyor.