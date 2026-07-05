Musullu Araplardan Kürtlerin geri dönmesi için çağrı

"Eskiden bazı mahallelerde Kürt nüfusu yüzde 90 iken, bugün bu oran yüzden 10’un altına düşmüş durumda"

2 saat önce

2003 yılından sonra Musul’dan Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yaşanan kitlesel göç, kentin demografik yapısında büyük bir değişime neden oldu. Irak’ın en büyük ikinci vilayeti olan Ninova’da, izleme raporlarına göre 2003 sonrası süreçte Kürt nüfusunun yaklaşık yarısı şehir merkezinden ayrıldı. Günümüzde Musul'daki Kürt nüfusunun oranı yüzde 7 ila yüzde 9 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Tarih boyunca "Peygamberler Şehri" olarak anılan Musul’da, Kürtlerin ayrılmasıyla birlikte toplumsal yapıda büyük bir boşluk oluştu. Kentte kalan az sayıdaki Kürt sakini ve diğer etnik unsurlar, özellikle de Araplar, tüm bileşenlerin bir arada yaşadığı eski günlere dönülmesini istiyor.

Kürt iş insanı İmad Hasan, nüfus değişimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eskiden bazı mahallelerde Kürt nüfusu yüzde 90 iken, bugün bu oran yüzden 10’un altına düşmüş durumda. Kürtlerin geri dönmesini canıgönülden istiyoruz; çünkü komşularımızın ve soydaşlarımızın burada olması hayatı bizim için daha anlamlı kılıyor."

Esnaf Hüseyin Abbas ise birlikte yaşama kültürüne vurgu yaparak, "Musul; Kürt, Şebek, Türkmen ve Arap fark etmeksizin herkesin şehridir. Biz hepimiz kardeşiz ve şehirden ayrılan herkesin evine dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kürtlerin göçü sadece Kürtleri değil, kentin Arap sakinlerini de derinden etkiledi. Musullu bir Arap olan Zenun Yunus, eski komşularını özlemle andığını belirterek, "Tüm komşularım ve arkadaşlarım Kürdistan Bölgesi’ne; Duhok, Erbil, Kelek ve Berdereş gibi bölgelere yerleşti. Hepsi benim kardeşimdir. Onlara geri dönmeleri için çağrıda bulunuyorum; keşke o eski güzel günler geri gelse." dedi.

Musul'un sol yakasında (doğu); Nebi Pazarı, Kürtler Pazarı, Atşane, Cezayir, Arpaçiya, Şexan ve Kerame gibi altı büyük mahalle Kürt nüfusunun yoğunlaştığı alanlar olarak biliniyor. Sağ yakada (batı) ise Faruk ve Neccar mahalleleri başta olmak üzere birçok bölge halen Kürt mirasını taşıyor.