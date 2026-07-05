Irak’ta yolsuzluk dosyasında yeni gelişme: İki şüpheli 500 milyon dolarla kaçtı

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Irak İletişim ve Ulaştırma Bakanı Mustafa Sened, yolsuzluk soruşturması kapsamında yargı tarafından aranan iki şüphelinin Fransa’ya kaçtığını duyurdu.

Facebook sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Senedi bir ekonomi heyetinin sorumlusu ile kardeşinin firar ettiğini belirtti. Sened, söz konusu şüphelilerin yaklaşık 500 milyon dolarla ülkeden kaçtıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Ali Falih Zeydi'nin, şüphelilerin iadesi ve çalınan kamu kaynaklarının geri getirilmesi için uluslararası kanallar üzerinden hukuki sürecin yürütülmesi konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan Al-Arabiya televizyon kanalının ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre Irak yargısı "yolsuzluk" suçundan Hasan ve Mahmud adlı iki kardeş hakkında Interpol üzerinden uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre şüphelinin, yurt dışındaki bir finansal ağ vasıtasıyla milyonlarca doları ülke dışına transfer ettiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Bağdat’taki Yeşil Bölge’de düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonda, aralarında eski milletvekilleri, parti başkanları ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 70’ten fazla kişi gözaltına alınmıştı.