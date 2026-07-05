Hakkari’de Erbil, Duhok ve Urmiye ticaret odaları bir araya geldi

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Sınır kapılarındaki ticari hareketliliği artırmak ve gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla Erbil, Duhok, Urmiye ve Yüksekova (Gever) ticaret odaları Hakkari’de bir araya geldi. Toplantıda, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 3-4 Temmuz 2026 tarihlerinde "Hakkari Sınır Lojistik Merkezi" başlığıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Erbil, Duhok, Urmiye ve Yüksekova ticaret odalarının temsilcileri katılım sağladı.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şukri Cemil, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu tür buluşmaların sınır bölgelerinin stratejik öneminden en üst düzeyde yararlanılmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Urmiye Ticaret Odası Temsilcisi Cafer Nikzad ise gümrük sorunlarının aşılması noktasında Erbil ve Duhok ticaret odalarıyla iş birliği içinde olmak istediklerini vurguladı. Nikzad, "Urmiye halkı ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler tarihsel bir derinliğe sahiptir. Sınır pazarlarını daha aktif hale getirerek bölge halkının ekonomik refahını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Erbil Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Reşid Mustafa Mirxan, Serzêrî gibi sınır kapılarının stratejik önemine değinerek, bu noktaların ticaret ve sanayi alışverişi için birer merkeze dönüştürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yüksekova Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir de Türkiye'nin bölgeyi önemli bir ticaret ve turizm merkezi haline getirme hedefinde olduğunu, bu sayede bölge halkının coğrafi konumun avantajlarından daha etkin bir şekilde faydalanabileceğini dile getirdi.

Bu toplantı, sınır kapılarındaki idari ve gümrük aksaklıklarının giderilmesi ve yatırımın teşvik edilmesi yolunda atılmış kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.