Kerkük'te Hemorajik ateş alarmı: Yeni bir vaka tespit edildi

1 saat önce

Kerkük il sınırları içerisinde bir Hemorajik ateş vakası daha görüldü.

Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hazırlanan ve basına yansıyan açıklamaya göre Kerkük’ün Havice ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki bir vatandaşın virüs belirtileri göstermesi üzerine inceleme başlatıldı.

Söz konusu vatandaşın test sonucunun "pozitif" çıktığı ve virüs taşıdığı kesinleşti. Yetkililer, bölgede virüse karşı tedbirlerin gözden geçirildiğini bildirdi.

Hemorajik ateş, keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.