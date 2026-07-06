Türkiye’deki cezaevlerinde doluluk oranı yüzde 125’i aştı

2 saat önce

Türkiye'de cezaevlerindeki doluluk oranı günden güne artmaya devam ediyor. Resmi kapasitesi 304 bin 956 kişi olan cezaevlerinde, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 427 bin 525 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Cezaevlerinin doluluk oranı ise yüzde 125'i aşmış durumda.

BirGün gazetesinin haberine göre; 1 Mart 2026'da 412 bin 991 olan cezaevi nüfusu, dört ayda yaklaşık 15 bin kişi artarak 427 bin 525'e yükseldi.

Türkiye Adalet Bakanlığı verileri, cezaevlerindeki fiziki koşulların da giderek ağırlaştığını ortaya koydu.

Buna göre, 2023 yılında hükümlü başına düşen kullanım alanı 29,2 metrekare iken, bu rakam 2025 yılı sonunda 24 metrekareye geriledi.

Bakanlık, söz konusu hesaplamaya spor salonları ve havalandırma alanlarının dahil edilmediğini belirtti.

Verilere göre, 2025 yılında cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısı ise 0,2 olarak kaydedildi. Artan doluluk nedeniyle yeni cezaevleri de gündemde.