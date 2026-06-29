Irak’ta Hemorajik ateş alarmı: Bu yıl 219 vaka kaydedildi

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Irak Sağlık Bakanlığı, 2026 yılının başından bu yana ülke genelinde toplam 219 Hemorajik ateş vakasının tespit edildiğini ve 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, bugün (30 Haziran 2026 Salı), yaptığı açıklamada, sağlık kuruluşlarının, veterinerlik ve denetim birimleriyle koordineli olarak tüm illerdeki durumu günlük olarak takip ettiğini belirtti.

Bakanlık sözcüsünün paylaştığı verilere göre bu ayın son haftasında 23 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Son bir haftadaki vakaların illere göre dağılımı şu şekilde:

Zikar: 10 vaka, 2 ölüm

Vasıt: 3 vaka, 1 ölüm

Meysan: 3 vaka

Bağdat: 3 vaka

Diyale: 2 vaka

Ninova: 1 vaka

Necef: 1 vaka

2026 yılı genel tablosu

Yıl başından bu yana kaydedilen toplam 219 vaka ve 16 can kaybının illere göre dağılımı açıklandı:

Zikar: 101 vaka, 8 ölüm

Vasıt: 12 vaka, 2 ölüm

Babil: 10 vaka, 2 ölüm

Müsenna: 19 vaka, 1 ölüm

Basra: 19 vaka, 1 ölüm

Diyale: 12 vaka, 1 ölüm

Bağdat: 10 vaka, 1 ölüm

Diğer iller: Meysan 17, Ninova 8, Selahaddin 3, Kerkük 3, Kerbela 2, Erbil 2, Süleymaniye 2, Necef 2, Divaniye 1 ve Enbar 1

Belirtiler ve erken teşhisin önemi

Sözcü Bedir, hastalığın ilk belirtilerinin yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı ve halsizlik olduğunu ifade etti. İlerleyen aşamalarda ise deri altı kanamaları veya vücut boşluklarından kanama görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle kasaplar, hayvancılıkla uğraşanlar ve hayvan tüccarları gibi risk gruplarının en ufak bir belirtide sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurgulayan Bedir, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara şu talimatlara uyma çağrısında bulundu:

Et tüketimi için yalnızca resmi mühürlü ve sağlık ruhsatlı mezbahalar tercih edilmelidir.

Sokak aralarında ve yerleşim alanlarında kontrolsüz hayvan kesimi kesinlikle yasaktır.

Hayvanlarla veya çiğ etle temas ederken mutlaka eldiven ve koruyucu kıyafet kullanılmalıdır.

Hastalığın temel taşıyıcısı olan kene ve haşerelerle düzenli mücadele edilmelidir.

Et kesiminde kullanılan araç-gereçler ve eller düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

Etler uygun soğuklukta muhafaza edilmeli ve iyice pişirilerek tüketilmelidir.

Son olarak Seyf Bedir, Sağlık Bakanlığının görevinin teşhis, tedavi ve farkındalık yaratmak olduğunu; ancak kaçak kesimlerin önlenmesi konusunda Tarım Bakanlığı, güvenlik güçleri ve belediyelerin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.