Araştırma: Uzun süre oturmak kanserden ölüm riskini artırıyor

1 saat önce

Glasgow Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, gün içerisinde kesintisiz 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini anlamlı ölçüde artırdığını ortaya koydu.

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada kapsamında giyilebilir teknoloji cihazlarıyla takip edilen katılımcılar, ortalama 12 yıl boyunca gözlemlendi. Araştırma sonuçları, modern yaşamın getirdiği hareketsiz alışkanlıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini açıkladı.

Araştırma bulgularına göre kesintisiz 30 dakikadan fazla oturmak, kanserden ölüm riskini doğrudan yükseltiyor. Verilere, her gün fazladan geçirilen her bir saatlik hareketsizliğin kanserden ölüm riskinde yüzde 10'luk bir artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, hareketsiz kalınan sürelerin kısa süreli fiziksel aktivitelerle bölünmesinin sağladığı koruyucu etki oldu.

Araştırmacı Dr. Frederick Ho, mevcut sağlık rehberlerinin genellikle orta ve yüksek şiddetli egzersizlere odaklandığını, ancak elde ettikleri verilerin hafif hareketlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini kanıtladığını belirtti.