NATO Liderler Zirvesi'nin programı belli oldu

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Türkiye’nin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin programı açıklandı. Zirve, 7 Temmuz’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Forumda NATO üyesi ve ortak ülkelerden üst düzey yetkililer ile savunma sanayisi temsilcileri bir araya gelecek.

İlk gün saat 17.00'de Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileri görüşecek.

Aynı saatlerde Ay Yıldız Karargâhı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

Akşam saat 18.30'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları çalışma yemekleri gerçekleştirilecek.

Aile fotoğrafı ikinci gün

Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik ülkelerin liderleri açıklamalarda bulunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, liderleri karşılayacak ve zirvenin geleneksel aile fotoğrafı çekilecek.

Saat 11.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı yapılacak. Zirve, Rutte'nin saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla sona erecek.

NATO, zirve öncesinde 6 Temmuz'da Genel Sekreter Mark Rutte'nin bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

Erdoğan ve Trump'ın ikili görüşme yapması bekleniyor

Zirve kapsamında Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın da 7 Temmuz'da Ankara'ya gelerek Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde savunma sanayisi, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, KAAN savaş uçağında kullanılacak F-110 motorlarının satışı, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Tarafların görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi ve bazı anlaşmalara imza atması öngörülüyor.