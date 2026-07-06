Irak’ta yolsuzluk soruşturması: 3 milyar dinar ve lüks araçlar ele geçirildi

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Irak’ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Selahaddin ilinde düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü halde yaklaşık 3 milyar dinar ile çok sayıda lüks araç ele geçirildi.

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre güvenlik güçleri dün (5 Temmuz 2026 Pazar) akşam saatlerinde Selahaddin’e bağlı Şarkat ilçesinde kapsamlı bir arama ve inceleme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Baiji Rafinerisi’nde görevli bir çalışanın ikametgahında, yer altına gömülü halde yaklaşık 3 milyar Irak Dinarı bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında dört adet lüks araca da el konulduğunu açıkladı. Ele geçirilen araçların; Toyota Hilux, BMW, Chevrolet Tahoe ve Cadillac modellerinden oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Söz konusu operasyonun, Irak kamuoyunda "Petrol Balinası" olarak bilinen eski Irak Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli’ye yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Cumeyli’nin tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturma, Irak’ta son yılların en büyük yolsuzluk operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda milletvekili, parti lideri ve üst düzey kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmişti.