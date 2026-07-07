Kürt yatırımcıdan dev proje: İran’ın en büyük modern serası

2 saat önce

İran’ın domates üretimine yönelik en büyük kapalı tarım tesisi (serası), Kürt bir yatırımcının girişimleriyle Sine vilayetine bağlı Divandere şehrinde kuruldu. İlk etabı 50 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilen projenin, ikinci etabının da yine 50 bin metrekarelik bir alana inşa edilmesi planlanıyor.

Akıllı Teknoloji ve Topraksız Tarım

Çağın en ileri teknolojileriyle donatılan tesiste sulama, sıcaklık ve nem kontrolü gibi tüm süreçler tamamen otomatik sistemlerle yürütülüyor.

Akıllı Cam Sistemi

Seraların kaplanmasında kullanılan akıllı camlar sayesinde, tesisin aldığı güneş ışığı miktarı bitkilerin ihtiyacına göre otomatik olarak sınırlandırılabiliyor.

Topraksız Tarım (Hidroponik)

Tesisin en eşsiz özelliklerinden biri de topraksız tarım yapılması. Domates fidelerinin kökleri, toprak yerine suyun içinde (hidroponik ortamda) gelişimini sürdürüyor.

Rusya'ya İhracat

Yılın dört mevsimi aralıksız üretim yapılabilen tesiste, her üretim döngüsünde çeşitli türlerde toplam 2 bin 500 ton domates elde ediliyor. Üretilen hasadın büyük bir kısmı ise Rusya’ya ihraç ediliyor.

Projenin ilk aşaması, bölge halkından 100 kişiye doğrudan istihdam sağladı. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte hem üretim kapasitesinin iki katına çıkması hem de 100 kişiye daha doğrudan iş imkanı sunulması hedefleniyor.

K24'e Özel Açıklamalar: "İklimi En Uygun Bölgeyi Seçtik"

Bujan Seracılık Tesisinin sahibi Şahrux Kerimi, projeye dair K24’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sine vilayeti ve özellikle Kızılözen bölgesi, iklim açısından oldukça özel bir konuma sahip. Devlet Meteoroloji Kurumunun son 50 yıllık istatistiklerine göre burası, sera yapımı için ülkedeki en uygun bölge. Biz de alanında uzman yabancı danışmanların yürüttüğü araştırmalar ve fizibilite çalışmaları doğrultusunda hareket ettik. Tesisimizde dünyadaki en iyi ve en modern teknolojik ekipmanları kullanıyoruz."

Tesisin Teknik Sorumlusu Bêhnam Yari ise modern teknolojinin çalışma şartlarını ne denli kolaylaştırdığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Kullanılan donanımlardan çok memnunum. Sistemlerimiz son derece gelişmiş olduğu için işimiz eskisi kadar yorucu değil, her şeyi çok daha rahat ve düzenli bir şekilde yönetiyoruz. Daha önce eski sistemlere sahip seralarda da çalıştım ve orada çok yıpranıyorduk. Ancak burada çok daha kolay ve güvenli bir çalışma ortamımız var."