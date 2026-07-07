Batman’da CHP’li yeni başkana sert karşılama

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Batman İl Başkanlığına atanan Yılmaz Özkanat'ın göreve başlamasının ardından parti binasının tahrip edildiği ortaya çıktı.

CHP’de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Batman İl Başkanlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından parti binasında incelemelerde bulundu.

Yılmaz Özkanat ve beraberindekiler, binadaki tahribatı gözler önüne serdi.

İl binasında ciddi tahribat olduğunu öne süren Özkanat, bazı eşyaların yerinde olmadığını ve kullanım alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Özkanat, "Gördüğümüz manzara gerçekten içler acısı. Tahribat çok büyük. Eşyaların bir kısmı yok, bir kısmı zarar görmüş. Bina adeta kullanılmaz hale getirilmiş. Burada bırakılan izler ve yazılar kabul edilemez. Bu sadece bir bina meselesi değil, bir anlayış meselesidir. Tahribatın giderilmesi için çalışma başlatacağız. Önceliğimiz il binasını yeniden kullanılabilir hale getirmektir.” dedi.