Bitlis’in ödüllü balı NATO Zirvesi menüsünde

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Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesinde, Türkiye’nin farklı yörelerine ait coğrafi işaretli lezzetler akşam yemeğinde dünya liderlerinin beğenisine sunulurken, Bitlis’in önemli değerlerinden Hizan karakovan balı da menüde yer aldı.

Zirvenin başlangıç menüsünde, Trabzon tereyağı ile birlikte servis edilen Hizan karakovan balı, Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını temsil eden seçkin ürünler arasında gösterildi.

Kendine has aroması, doğal üretim yöntemi ve yüksek kalitesiyle bilinen Hizan karakovan balının uluslararası düzeyde düzenlenen böylesine önemli bir organizasyonda tercih edilmesi, Bitlis için önemli bir gelişme oldu.

Tamamen doğal şartlarda, katkısız olarak üretilen ve bölgenin en önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Hizan karakovan balı, daha önce aldığı tesciller ve kalite belgeleriyle de öne çıkarken, NATO Zirvesinin resmi menüsünde yer almasıyla bir kez daha uluslararası vitrine taşınmış oldu.

NATO Zirvesinin resmi akşam yemeği menüsünde Hizan karakovan balının yer alması, Bitlis'te memnuniyetle karşılandı.

Coğrafi işaretli ürünün dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından birinde devlet başkanlarına ikram edilmesi, üreticiler ve kentteki ilgili kurumlar tarafından önemli bir tanıtım başarısı olarak değerlendirildi.