Erdoğan, NATO Zirvesine katılan liderlere tabanca hediye etmiş

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesine katılan liderlere üzerlerinde isimleri kazılı tabanca ve birer kutu mermi hediye etti.

Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesine katılan liderlere ilginç bir hediye verdi.

FT muhabiri Lucy Fisher'in aktardığına göre; liderlere üzerlerine isimleri kazanmış tabanca ve birer kutu mermi hediye eden Erdoğan, ayrıca silah ve mermilerin gümrükten sorunsuz geçmesi için gerekli belgeleri de sağladı.

The Guardian'da yer alan habere göre ise, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hediye tabancayı Ankara'da bırakmak zorunda kaldı.

Hazırlanan muafiyet belgesine karşın gümrükten geçirmenin yasalara aykırı olacağı gerekçesiyle tabanca ve mermiler imha edilmek üzere İngiliz büyükelçiliğinde kaldı.