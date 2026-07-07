Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'a şok suçlama

2 saat önce

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu. Yılmaz'ın Almanya'da ''sahte belgeyle oturum izni almaya çalıştığı'' iddia edildi ve ''evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık'' suçlamaları yöneltildi.

Biran Damla Yılmaz ile eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasındaki kriz devam ediyor. Aydın, ayrılık sonrası Yılmaz hakkında ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' iddialarında da bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; genç oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Almanya'da oturum izni almak isteyen Biran Damla Yılmaz'ın sahte belge düzenlediğini, bu yüzden polisle başının derde girdiğini iddia etti.

Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulundu.

Dilekçede, Yılmaz'ın ilişkiyi Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığına da yer verildi.