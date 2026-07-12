Vedat Işıkhan, Mardin 1969 Spor’u ziyaret etti
Mardin’e giden Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin 1969 Spor Kulübünü ziyaret etti.
Vedat Işıkhan, Mardin programı kapsamında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile birlikte Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Kulübünü ziyaret etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Işıkhan’ı, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Yardımcısı Polat Kasap ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Ziyaret kapsamında kulübün çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, Rıdvan Aşar tarafından Işıkhan’a 2026-2027 sezonu forması takdim edildi.
Kulüp Başkanı Aşar, Vedat Işıkhan’ı kulüp tesislerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.