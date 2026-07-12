Başkan Barzani’den Katar’a taziye mesajı

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Başkan Mesud Barzani, Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar Emiri’ne, hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

Mesud Barzani, hayatını kaybdeden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Barzani mesajındai şu ifadelere yer verdi:

"Katar Devleti Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani; tüm hayatını Katar Devleti’ne ve halkına hizmet etmeye adamış olan babanız, merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım."

Mesajının devamında, bu acı kayıp nedeniyle Katar Emiri’ne, ailesine, Katar Hükümetine ve kardeş Katar halkına en derin taziyelerini sunduğunu belirten Mesud Barzani, "Yüce Allah'tan merhuma rahmet, mekanının cennet olmasını niyaz ediyor, sizlere ve yakınlarınıza da sabır ve metanet diliyorum." dedi.

Katar'da "Baba Emir" olarak tanınan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 12 Temmuz 2026 Pazar sabahı 74 yaşında hayatını kaybetti.

1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ın yönetimini üstlenen Şeyh Hamed, "Modern Katar'ın Mimarı" olarak kabul ediliyor. Onun iktidarı döneminde Katar; ekonomi, doğal gaz ihracatı ve küresel diplomasi alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirerek dünya sahnesinde stratejik bir konuma ulaştı. Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında kendi isteğiyle iktidarı oğlu Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.