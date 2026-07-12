Başkan Barzani: Lindsey Graham, Kürt halkının dostuydu

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Başkan Mesud Barzani, hayatını kaybeden ABD’li Senatör Lindsey Graham için yayımladığı taziye mesajında, "Lindsey Graham’ın ismi ve sergilediği duruş, Kürdistan halkının meşru haklarının vefalı bir destekçisi olarak halkımızın hafızasında her zaman takdirle yer alacaktır." dedi.

Mesud Barzani, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), hayatını kaybeden ABD’li Senatör Lindsey Graham için X sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Kürt halkının dostu Senatör Lindsey Graham’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle aldığını belirten Başkan Barzani mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Lindsey Graham’ın ismi ve sergilediği duruş, Kürdistan halkının meşru haklarının vefalı bir destekçisi olarak halkımızın hafızasında her zaman takdirle yer alacaktır."

Başkan Barzani, mesajının devamında Graham’ın ailesine, dostlarına ve tüm yakınlarına başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştığını belirtti. Başkan Barzani mesajını, "Ruhu şad olsun. Ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum." sözleriyle sonlandırdı.

زۆر بە داخەوە هەواڵی كۆچی دوایيی دۆستی گەلی كورد سێناتۆر (لیندسی گراهام)ـم پێ گەیشت. ناو و هەڵوێستەكانی لیندسی گراهام وەك پشتیوانێكی وەفاداری مافە ڕەواكانی گەلی كوردستان هەمیشە لە بیرەوەریی خەڵكی كوردستاندا بە بەرزی دەمێننەوە.



پرسە و سەرەخۆشیم پێشكه‌ش به‌ خانەوادەى بەڕێزيان و… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) July 12, 2026

Lindsey Graham’ın biyografisi ve siyasi kariyeri

Lindsey Olin Graham, 10 Temmuz 1955'te Güney Karolina eyaletinin Central şehrinde doğdu. Ailesi küçük bir işletme sahibi olan Graham, genç yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Graham, Güney Karolina Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, hukuk alanında ise doktora derecesiyle mezun oldu.

Hukuk eğitiminin ardından 1982-1988 yılları arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev yaptı. Askeri savcı ve avukat olarak görev yapan Graham, bir dönem Almanya'da hizmet verdi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Yedek Güçlerine katılan Graham, 2015 yılında "Albay" rütbesiyle emekli oldu.

Siyasi kariyerine 1990'lı yılların başında Güney Karolina Temsilciler Meclisi üyesi olarak başladı. 2002 yılında ilk kez Senatör seçilen Graham, vefatına kadar bu koltuktaki yerini korumayı başardı.

Stratejik bölgelerde güçlü bir Amerikan askeri varlığının sürdürülmesini savunan Graham, ittifak kurma konusundaki pragmatik yaklaşımıyla da biliniyordu.

Washington'da Kürdistan Bölgesi liderliği ile olan derin bağlarıyla tanınan Graham, Kürt haklarının ve Peşmerge güçlerinin en güçlü savunucularından biri olarak kabul ediliyordu.