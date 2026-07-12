Kürdistan Bölgesi için büyük kayıp: Washington’daki en önemli savunucu hayatını kaybetti

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Kürt halkının Washington’daki en güçlü destekçilerinden biri olan Senatör Lindsey Graham, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Graham’ın Ofisinden, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), yapılan açıklamada, 71 yaşındaki tecrübeli siyasetçinin dün gece saatlerinde ani bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Graham’ın vefatı haber, hem ABD hem de Kürdistan Bölgesi’nin basınında geniş yer buldu. ABD dış politikasının en etkili mimarlarından biri olan Graham, Kürt halkının Washington’daki "en yakın dostu" olarak nitelendiriliyordu. Graham ailesi, yayımladıkları mesajda bu zorlu süreçte taziye dileklerini ileten tüm taraflara teşekkür etti.

Graham’ın vefat haberi, hem ABD hem de Kürdistan Bölgesi basınında geniş yer buldu.

Siyasi kariyeri ve yaşamı

1955 yılında Güney Karolina’da doğan Lindsey Graham, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1981 yılında ABD Hava Kuvvetlerine katıldı. Siyasi kariyerine 1995 yılında Temsilciler Meclisi üyesi olarak başlayan Graham, kısa sürede ABD’nin en etkili senatörlerinden biri haline geldi. Graham, özellikle eski Başkan Donald Trump’a olan yakınlığıyla biliniyor ve Beyaz Saray’ın stratejik kararlarında kilit rol oynuyordu.

Kürdistan Bölgesi’nin "siyasi kalkan"

Kürt halkı için Lindsey Graham, sadece bir ABD senatörü değil, aynı zamanda Washington’daki bir "siyasi kalkan" olarak görülüyordu. Senato bünyesinde Kürtlerin korunması için geniş çaplı kampanyalara öncülük eden Graham, 2026 yılında yasalaşan "Kürtleri Koruma Yasası"nın mimarıydı. Söz konusu yasa, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsünü dış tehditlere karşı korumayı hedefliyordu.

Mesrur Barzani ile son görüşme

Senatör Graham, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde Washington’da bir araya gelmişti. Bu görüşmede Graham, "Güçlü bir Kürdistan" için desteğinin süreceği sözünü vermişti.

Lindsey Graham; Kürdistan Bölgesi’nin bütçe ve mali haklarının sağlanması, petrol ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin anayasal statüsüne saygı duyulması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgulamıştı. Başbakan Mesrur Barzani ise zor zamanlarda Kürt halkının yanında duran Graham’a sürekli desteği için teşekkürlerini sunmuştu.

Lindsey Graham’ın vefatının, Washington’daki karar alma merkezlerinde, özellikle Kürdistan Bölgesi’ne yönelik politikalarda büyük bir boşluk oluşturacağı değerlendiriliyor. Kürdistan Bölgesi, Washington’daki en sadık ve en güçlü savunucularından birini kaybetmiş bulunuyor.