Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 25 gözaltı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy veİzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni oyuncu Levent Üzümcü de gözaltına alınan isimler arasında.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin bu sabah (16 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan isimler şöyle;

Mehmet Fatih Aksoy

Ateş İnce Şefik

Ömer Dolman

Aybüke Albere

Ayşe Nur Balcı

İrem Haznedar

Öner Faruk

Işık İlyas Yalçıntaş