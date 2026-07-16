Zêt Uluslararası Sınır Kapısı yarın geçişlere kapatılıyor

Geçişler pazartesi günü yeniden başlayacak

1 saat önce

Zêt Uluslararası Sınır Kapısı Müdürlüğü, yaptığı resmi açıklamayla, yarın itibarıyla sınır kapısındaki geçişlerin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Kapının Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye tarafının talebi doğrultusunda, yarın (17 Temmuz 2026), sınır kapısı yolcu trafiğine kapatılacak. Türkiye tarafındaki Derecik sınır bölgesinde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları gerekçe gösterildi.

Yapılan açıklamada, sınırın Kürdistan Bölgesi tarafında herhangi bir teknik aksaklık bulunmadığı vurgulanırken, Türkiye tarafındaki altyapı çalışmaları nedeniyle geçişlerin durdurulmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Seyahat ve normal geçiş trafiğinin 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sınırın kapalı olacağı saatlere dikkat etmeleri ve seyahat planlarını önümüzdeki hafta pazartesi gününe göre düzenlemeleri tavsiye edildi.