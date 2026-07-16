İmralı Heyeti'nden AK Parti ve MHP temasları sonrası açıklama: Yasal çerçeve hayata geçirilmeli

"En kısa zamanda İmralı’da bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

40 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin oluşturulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Heyet tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) temsilcileriyle, 16 Temmuz’da ise Milliyteçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile barış süreci kapsamında bir araya gelindiği anımsatıldı. Görüşmelerde, mevcut sürecin geldiği aşama ile sürecin ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte bir yasal çerçeveye kavuşturulması konularında fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, taraflar arasındaki istişarelerin devam edeceği vurgulandı. Heyet, temasların bir sonraki adımı olarak en kısa sürede İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz temaslarda, sürecin mevcut aşaması ve yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi hususlarını değerlendirdik. Bu doğrultudaki istişarelerimizi sürdürürken, en kısa zamanda İmralı’da bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz."