Gara Dağı’nda dev turizm yatırımı: Teleferik projesi başlıyor

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Duhok’un Amedi ilçesindeki Gara Dağı’nda, 25 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek olan teleferik projesine onay verildi. Avusturyalı bir firmanın iş birliğiyle yürütülecek projenin inşaat çalışmalarının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Duhok Yatırım Genel Müdürü Dr. Heval Sadiq, bugün (16 Temmuz 2026), yaptığı açıklamada, Amedi ilçesinde hayata geçirilecek projenin hazırlık aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Sadiq'in verdiği bilgilere göre, proje, yerel bir şirket ile Avusturyalı bir firmanın ortaklığında gerçekleştirilecek. 25 milyon dolar bütçe ayrılan dev proje için yabancı firmanın gerekli teknik ekipman ve makineleri yakında bölgeye nakletmesiyle ilk aşamaya start verilecek.

İki aşamadan oluşan projenin uygulama takvimi de netleşti. İlk aşamanın bir yıl, ikinci aşamanın ise iki yıl sürmesi planlanıyor. Toplam üç yıl sürecek çalışmaların ardından teleferik projesinin tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor.

Duhok’un en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Gara Dağı; yaz aylarındaki serin iklimi ve kışın kar yağışıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve turizm sektörünü geliştirme stratejisi kapsamında hayata geçirilen bu proje ile bölgede yüzlerce gence istihdam fırsatı yaratılması ve yerel ekonominin canlandırılması hedefleniyor.

Kürdistan Bölgesi’nin farklı noktalarında daha önce hayata geçirilen benzer turizm projeleri, bölgedeki turizm potansiyelini artırmada önemli rol oynamıştı.