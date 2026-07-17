Erbil’de İHA'larla saldırı girişimi engellendi

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Kürdistan Terörle Mücadele Birimi, bu sabah Erbil semalarında görülen 8 İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erbil'de bu sabah (17 Temmuz 2026) İHA’larla saldırı girişimi gerçekleşti.

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi, saldırıda kullanılan 8 İHA'nın Uluslararası Koalisyon Güçlerine ait savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, ''Uluslararası Koalisyon Güçleri bu sabah, (17 Temmuz 2026) saat 04:19 ile 05:2 arasında Erbil semalarında görülen insansız hava aracını başarıyla düşürdü.'' denildi.

Açıklamada, güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle saldırı girişiminin herhangi bir can kaybı olmadan engellendiği belirtildi.